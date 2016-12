Mourouj Airlines

Amis artistes, qui parmi vous n’a jamais rêvé de peindre sur un avion ? Oui oui, c’est bien d’un Boeing 727 qu’il s’agit ici. Certes il n’est plus en état de voler mais il fera office de spot... et quel spot ! Offert gracieusement par la compagnie aérienne nationale, cet avion gisant au beau milieu d'un parc en proche banlieue de Tunis et s'apprête à être repeint.

© Kif Kif International

© Association des Habitants d’El Mourouj 2

© Association des Habitants d’El Mourouj 2

© Association des Habitants d’El Mourouj 2

© Association des Habitants d’El Mourouj 2

© Association des Habitants d’El Mourouj 2

L’équipage franco-tunisien à bord de ce voyage artistique a tout d’une troupe d’élite puisqu’il sera composé de Lazoo, Nilko, Pest, Sly2 et Marko93 côté français. Du coté tunisien il y aura Meen One un des premiers artistes à s’exprimer publiquement depuis la révolution, le jeune et prometteur duo ST4 crew (Mosk et Sayko), Va-Jo ainsi qu’Inkman que l’on a pu voir à Djerbahood l’été dernier. À noter que les artistes français, majoritairement issus des premières générations de writers, collaboreront avec leurs homologues tunisiens, qui eux sont en train d’écrire l’histoire du graffiti tunisien.

© Kif Kif International

Ce qui était autrefois la plus grande décharge de Tunis, a depuis été transformée en parc puis laissé à l’abandon, est aujourd’hui en cours de réhabilitation pour devenir Mountazah (le parc ndlr) d’El Mourouj 2 grâce à la détermination de l’Association des Habitants d’El Mourouj 2 et sous l’égide de l’Agence Nationale Pour l’Environnement.

L’association Kif Kif International, qui est l’initiatrice de cet événement, n’en est pas à son coup d’essai dans le pays ; elle a à son actif Meeting Graffiti, Vertige Graffik et Esprit Bat7a (esprit terrain vague ndlr). Elle oeuvre depuis 2011 à soutenir et échanger avec les associations locales afin de développer des projets notamment artistiques, et plus précisément dans l’art urbain.

Esprit Bat7a (2013) © Kif Kif International

C’est donc du 17 au 22 aout que se tiendra cette manifestation qui semble avoir tout d’une première sur le continent africain. Un espace d’expression libre (sur inscription), de la musique et autres animations seront au programme de Mourouj Airlines. Ce dernier s’inscrit dans le cadre du festival Tayara des arts et de la nature.