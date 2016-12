JOE IURATO : Pur street-art

Joe Iurato est un artiste américain qui a le sens de la composition ! Il utilise des petites figurines en bois qu’il sculpte et peint. Il les intègre ensuite dans des environnements urbains new-yorkais pour détourner l'image d’origine. L'artiste propose une autre interprétation de la scène en intégrant ses éléments "miniatures".

"The Longshot" © Joe Iurato

"Dignified Commute" © Joe Iurato

"Safe in the steep cliffs" © Joe Iurato

"Kid Curious" © Joe Iurato

"Crossroads and Broken Scales" © Joe Iurato

© Joe Iurato

“Maria, Gratia Plena” © Joe Iurato

"Farther Along" © Joe Iurato

"One Day, The Sea" © Joe Iurato

"It was right here..." © Joe Iurato

"Cold Rainy Day" © Joe Iurato

"Under Fruitful Skies" © Joe Iurato