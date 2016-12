Visualiser la vidéo sur le FatCap TV

Hassan Massoudy a acquis depuis longtemps une reconnaissance internationale grâce à ses calligraphies arabes. Cet artiste irakien est installé à Paris depuis 35 ans et ses talents dans l’art de sublimer les lettres n’ont pas échappés aux graffeurs d’ici et d’ailleurs. De Marko93 à El Seed , en passant par Esper ou Olson , nombreux sont ceux qui le citent comme une référence et une source d’inspiration.

Calligraphe, Hassan Massoudy a un regard aiguisé sur le travail de la lettre. Alors si les graffeurs s’intéressent de près à son travail, il est en retour un observateur averti de leurs réalisation, dans le XIXe arrondissement et ailleurs. C’est donc très naturellement qu’il a contribué à l’ouvrage « Arabic graffiti », consacré au graffiti en caractères arabes. Il y écrit : « La calligraphie arabe et le graffiti sont deux sœurs. (…) Toutes deux ont pour objet l’utilisation des lettres et des alphabets, et leur centre de gravité est la beauté de l’écriture. (…) La ressemblance entre graffiti et calligraphie arabe est encore plus évidente dans le tag, car ici l’outil est presque le même : de l’encre et un stylo. »