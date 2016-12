Illusion et palimpseste

Le palimpseste était un parchemin qu’on grattait pour en effacer les inscriptions et ainsi y réécrire à nouveau. "Espaces palimpsestes" c'est donc cette série de photos de graff, dans des lieux abandonnés, puis dans lesquelles l'artistes efface et insère numériquement d'autres œuvres, d'un autre temps. Patrick Baillet ne travaille pas avec son pinceau, mais on pourrait y croire !