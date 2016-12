On ne pouvait pas demander mieux! Leader du groupe emblématique de rap français IAM, Akhenaton, prend la direction artistique d'une exposition à l'Institut du Monde Arabe. Et lorsque un rappeur comme Akhenaton prend les rennes d'une exposition, cela devient un véritable événement! Ce "biopic" du hip hop mélange les genres et cherche à définir sa véritable identité. En retraçant l'histoire de cette culture, des États-Unis jusqu'en France, mais également jusqu'aux rues arabes, les œuvres présentes communiquent sans détours ses opinions.