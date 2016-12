Du street-art, il y en a partout ! Des murs aux assiettes, en passant par les toilettes ! Ce lieu chic et en vogue propose une gastronomie française à sa carte et permet à la fois à ses clients de côtoyer le temps d'un repas les œuvres d'art les plus connus du monde du street-art : Kaws, JR, Kusama, ou encore Koons. Toutes les références au street-art sont là, et c'est harmonieusement bien réalisé.