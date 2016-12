Dismaland en video

Mot de l'artiste Banksy :

"Nous venons de construire une attraction familiale qui reconnaît les inégalités et la catastrophe imminente."

C'est l'exposition qui a fait le plus de bruit en cette fin de période estivale. Banksy a poussé son art encore plus loin dans un concept impressionnant grandeur nature. En invitant plusieurs artistes internationnaux sous le thème de ce parc d'attraction hors du commun il a crée une exposition innatendue pleine d'intelligence et de surprises. Le parc ferme ses portes à la fin du mois de septembre, voici pour ceux qui n'ont pas pu s'y rendre des images vidéo rendant compte de l'ambiance lugubre du parc.

Une interview de l'artiste est disponible sur le site du Parc.