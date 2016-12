Paris : allégorie de cette dame de joie, pourtant malheureuse lorsque ses amants-artistes viennent et s’en vont, tardant à donner leurs nouvelles. David Walker avait tissé son nid d’amour à la Galerie Mathgoth pour la première fois, il y a deux ans. Son retour le 5 juin prochain prouve sa fidélité. Mais avant tout fidèle à lui-même, Alchema Spectra promet de conter son inlassable poésie.

Alchma Spectra décrit sa constante et sa nouveauté. L’artiste aime toujours la femme, objet de ses créations. Et c’est toujours à partir d’une photographie qu’il en reproduit le portrait, se passant de croquis et de préparation millimétrée. Constante encore lorsqu’il s’agit de ses outils. La bombe aérosol reste maîtresse.