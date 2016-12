Interview de Tristan Eaton

FatCap : Quel est ton parcours ?

Tristan Eaton : Je me vois comme un peintre, mais au fil des années, j'ai fait beaucoup de design pour les jouets, d'illustrations, fresques, des collaborations avec des marques, de la peinture sur des motos ... toutes sortes de choses.

FC : Quelle est ta relation avec le graffiti ?

T : J'ai d'abord commencé le Graffiti à Londres dans la fin des années 80 / début des années 90. Mon frère aîné et son crew graffaient à cette l'époque et pour la première fois, je connaissais des gens qui ont peint les murs en dehors des trains ... c'est là que j'ai vraiment commencé à y prêter attention. Mode 2 a eu une grande influence sur moi quand j'étais plus jeune. Quand ma famille a déménagé à Detroit au milieu des années 90, j'ai vraiment eu à peindre dans les rues. C'est vraiment l'anarchie là-bas.

FC : Les comics ont-ils joué un rôle important pour tes créations ?

T : Bien sûr! Etant un enfant en Angleterre, j'étais fan du magazine 2000 AD qui était surtout illustré par des britanniques. Puis je suis entré dans l'univers de Jack Kirby, Silver Surfer le début de X-Men et les plus vieux. J'ai adoré le style et je copiais les dessins de personnages de la bande dessinée tout le temps! Ce qui m'a vraiment marqué et m'a changé pour toujours c'est Simon Bisley (Judge Dredd vs Batman!) Et le film Akira. Ce film est comme de l'art pour moi. Chaque image ressemblait à une peinture. J'ai été littéralement changé pour toujours.

FC : Qu'est-ce qui fait qu'un graffiti est réussi selon toi?

T : Eh bien, je n'ai jamais été un gars pour les "lettrages", je n'ai pas religieusement graffé dans le style traditionnel, donc je ne dirais pas de moi-même que je suis un Graffeur, juste un artiste. Ce serait un mauvais service aux graffeurs qui sont la véritable définition du terme. Des gens comme: SEEN, REVOK, ASKEW, HAZE, REVS, JA etc... J'ai toujours été dans les personnages et je n'ai jamais été exclusivement orientée vers le graffiti. Quand j'avais 18 ans je voulais utiliser les pinceaux et la bombe ensemble dans la rue et au cours des années j'ai utilisé ce que je voulais avec mon travail de rue. Pour être honnête, j'ai toujours aimé le tag et graffer, et je continue à le faire de temps en temps - mais ce n'était pas mon objectif principal. Pour moi, un bon graff, c'est quand quelqu'un peut retirer la peinture de ton grand et beau nom, illégalement. Tout le reste est œuvre murale, du street art et des installations à l'extérieur.

FC : Donc, tu es un artiste, un street-artiste, concepteur, directeur ... qu'est-ce que tu aimes le plus dans tout ça?

T : J'aime tout de manière égale. Mais mes peintures et mes fresques sont les plus importantes pour moi.

FC : Peux-tu nous parler de Thunderdog studios ?

T : Ouais! Thunderdog a été le pivot derrière tous mes projets artistiques. Il me permet d'avoir une équipe derrière moi quand on se retire pour de grands projets. Jouets, vidéos, de grandes collaborations ... ça aide d'avoir des gens pour garder le côté commercial des choses correctement.

FC : Peut-on dire que ton studio t'offre un cadre pour analyser? Dans la rue, est-ce que la spontanéité règne toujours?

T : Je pense que dans les différentes disciplines, je rebondis entre les deux, cela me permet de résoudre des problèmes en permanence. J'essaie de garder mon amour au chaud quand il s'agit de créer des images avec différents outils et médias et qui m'aident dans mon travail personnel. Je commence avec une idée pour une fresque et je travaille en amont, la résolution de problèmes est la meilleure façon de l'exécuter. A l'intérieur de ce cadre, je laisse un large champ pour l'improvisation, mais il est assez contrôlé la plupart du temps.

FC : Avec toutes ces activités, as-tu beaucoup voyagé? Quelle est ta vision du graffiti aux Etats-Unis et celle que tu as vu dans d'autres pays ?

T : J'ai eu beaucoup de chance de parcourir le monde avec mon art. C'est vraiment une bénédiction. J'ai peint au Brésil, au Mexique, en Jamaïque, au Japon, en Europe, et dans tous les Etats-Unis ... Partout dans le monde, j'ai vu des graffitis comme un beau terrain d'entraînement pour les personnes qui deviennent par la suite des artistes et des peintres très sérieux. Pour les enfants qui viennent de quartiers défavorisés, c'est la seule façon qu'ils ont pour laisser libre court à leur talent et dans de nombreux cas, ils ne savent pas qu'ils avaient du talent artistique sans le Graffiti.

FC : Y a-t-il une scène montante du graffiti à Los Angeles que nous ne connaissons pas encore en France ?

T : C'est un moment bizarre à Los Angeles parce que la ville tente d'interdire complètement les fresques. Ils essaient également de classer les crew de graff comme des membres de gangs et ils imposent des restrictions sévères sur ceux qui les traitent essentiellement comme des terroristes. C'est donc très risqué en ce moment. Mais en même temps, il y a des fresques géantes, incroyables qui se réalisent de toute façon. Tu peux voir d'énormes murs de DABS & MYLA, HOW & NOSM, RETNA, RISK et bien plus - dans tous les sens. J'ai aussi remarqué un grand vide entre le graffiti hardcore de LA et le street art à LA. Les "artsy fartsy"... n'ont pas beaucoup de respect pour le graffiti traditionnel et le collage sur des choses, sans aucune pensée et respect des conséquences. Les collages semblent si aléatoires et bâclés qu'ils ressemblent plus à un œil douloureux pour les résidents locaux. Tu as des murs qui ressemblent à un grand désordre rempli de mauvaises photocopies et de dessins ennuyeux ... et sous eux - de beaux "burners"!

FC : En France, nous avons d'excellents graffeurs et d'un footballeur exceptionnel! Alors, il est comment Thierry Henry ?

T : Ha! Thierry c'est mon pote!

FC : Ha ha! Peux-tu nous parler de cette rencontre et de ce projet hors du commun ?

T : C'était une occasion extraordinaire. Thierry est un grand amoureux de l'art et un grand fan de comics, donc nous avions beaucoup en commun. Redbull nous a demandé de collaborer sur une fresque, alors j'ai fait un mur géant avec de grandes cibles sur le dessus. Il a dû shooter des ballons au niveau des cibles pour révéler la peinture. C'était un bon challenge pour lui! Malheureusement pour moi, il l'a fait très facilement! Il est le mec le plus cool et c'est un génie talentueux. J'étais si heureux d'entendre qu'il vient d'appeler son nouveau fils TRISTAN! Et je réalise actuellement un énorme tatouage pour lui.

FC : C'est vraiment cool! Tu as collaboré avec de nombreuses marques, plus récemment, pour la promotion d'une tablette. Selon toi, comment vois-tu le graffiti évoluer avec Internet et les nouvelles technologies ?

T : Le graffiti ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans Internet. C'est la façon dont nous pouvons nous tenir au courant de ce qui se passe sur les murs à travers le monde. C'est notre façon de rester au top de la compétition! C'est génial d'avoir accès à tout cela si facilement. J'avais l'habitude de recueillir des magazines de graff dans la journée - c'était la seule façon de voir les choses qui sont loin de vous. C'est tellement plus facile maintenant et le monde du graffiti international est beaucoup plus petit.

FC : Est-ce que LA est la meilleure ville pour graffer ?

T : Non, c'est Detroit!

FC : Quels sont tes projets ?

T : Mes projets seront d'améliorer mes tableaux! Je sens que je peux être meilleur que je ne le suis maintenant. Ça prend tellement de travail et de patience, mais la satisfaction de terminer un grand tableau magnifique vaut tous les maux de tête. Et bien sûr, continuer à peindre les murs. Je veux que mon style de peinture sur toile et celui avec la bombe soient identiques - J'ai beaucoup de travail à faire. On peut toujours obtenir mieux!

FC : Quels sont tes goûts en matière de cinéma, musique, livres... ?

T : J'ai lu beaucoup de livres de Zombies et j'ai regardé beaucoup de documentaires sur la guerre. Je sens que je dois être prêt pour les deux! Quand ça va chier, je serais prêt!

FC : Penses-tu avoir tout vu en matière de street art ?

T : Pas du tout. Je vois toujours des choses nouvelles qui me font halluciner. EL MAC est vraiment très important, de belles choses en ce moment, ça serait HOW & NOSM. Même FUTURA fait un travail nouveau, frais, fou et inspiré. Tout le monde évolue - c'est excitant à regarder, les gens changent et progressent.

FC : Un mot pour décrire ton style ?

T : NET!

FC : Quel bilan en 3 mots de tes années sur terre ?

T : TOUJOURS faire mieux :)